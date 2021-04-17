У ніч на 17 квітня помер письменник, лауреат Шевченківської премії та колишній нардеп Володимир Яворівський.
Про це у Facebook повідомив письменник Василь Шкляр.
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«Усі, хто його знав ближче, сьогодні кажуть: "Не вірю". Не хочеться вірити й мені. Він фонтанував енергією, незрівнянним гумором, дивовижною працездатністю. Після романів про княгиню Ольгу, Івана Мазепу до останнього дня працював над книгою всього свого життя про Тараса Шевченка. Тепер він пішов», – написав Шкляр.
Свої співчуття висловила і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Яворівський тривалий час був членом її партії.
Володимир Яворівський: що відомо
- Першу збірку повістей і новел «А яблука падають…» видав у 1968 році. Писав коротку прозу і романи. Займався журналістикою.
- Політичну кар’єру Яворівський розпочав у комуністичній партії. В 1980-х відділився від правлячої доктрини та став поборником за суверенність України. Один зі засновників Народного руху України.
- Був депутатом п’яти скликань Верховної Ради.
- Володимир Яворський лауреат Шевченківської премії (1984 рік), був нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня та орденом Христа Спасителя УПЦ КП. У 2016 році отримав відзнаку від Порошенка з нагоди 25-річчя Незалежності України.
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