Про це у Facebook повідомив український письменник Василь Шкляр.

У ніч на 17 квітня помер письменник, лауреат Шевченківської премії та колишній нардеп Володимир Яворівський.

Про це у Facebook повідомив письменник Василь Шкляр.

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«Усі, хто його знав ближче, сьогодні кажуть: "Не вірю". Не хочеться вірити й мені. Він фонтанував енергією, незрівнянним гумором, дивовижною працездатністю. Після романів про княгиню Ольгу, Івана Мазепу до останнього дня працював над книгою всього свого життя про Тараса Шевченка. Тепер він пішов», – написав Шкляр.

Свої співчуття висловила і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Яворівський тривалий час був членом її партії.

Володимир Яворівський: що відомо

Першу збірку повістей і новел «А яблука падають…» видав у 1968 році. Писав коротку прозу і романи. Займався журналістикою.

Політичну кар’єру Яворівський розпочав у комуністичній партії. В 1980-х відділився від правлячої доктрини та став поборником за суверенність України. Один зі засновників Народного руху України.

Був депутатом п’яти скликань Верховної Ради.

Володимир Яворський лауреат Шевченківської премії (1984 рік), був нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня та орденом Христа Спасителя УПЦ КП. У 2016 році отримав відзнаку від Порошенка з нагоди 25-річчя Незалежності України.

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Автор: Яна Ставська