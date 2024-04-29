Туреччина зняла свої заперечення щодо кандидатури голандського прем'єра.

Туреччина повідомила союзникам, що підтримає кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який хоче стати наступним генсеком НАТО. Про це пише Reuters із посиланням на неназваного турецького чиновника.

Зазначається, що НАТО ухвалює рішення консенсусом, тому будь-який кандидат на посаду генсека має здобути підтримку всіх 32 членів альянсу. Туреччина, як і Угорщина, Словаччина та Румунія, досі публічно не висловлювали підтримку кандидатури Рютте.

Підтримка Анкари може посилити тиск на президента Румунії Клауда Йоханніса, який теж претендує на посаду генсека – щоб той зняв свою кандидатуру. На цьому тлі Угорщина висловила свої заперечення щодо кандидатури самого Рютте.

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Будапешт невдоволений критичними коментарями Рютте щодо проросійського уряду Угорщини. Деякі дипломати кажуть, що Будапешт може змінити свою позицію, якщо Рютте відвідає прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, як він минулого тижня відвідав президента Туреччини Таїпа Ердогана.

На підтримку кандидатури Рютте вже висловилися США, Франція, Німеччина, Велика Британія та інші члени альянсу.

Багато членів НАТО прагнуть незабаром завершити процес відбору, щоб він не став частиною переговорів про найвищі посади в Європейському Союзі після виборів до Європейського парламенту в червні.

В НАТО вибирають нового генсека

Як писав УНІАН, чинний прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте є основним претендентом на те, аби замінити теперішнього генсека НАТО Єнса Столтенберга на посаді після закінчення його каденції восени. Дипломати альянсу були впевнені, що наступного очільника оберуть впродовж першого тижня квітня, але неочікувана поява кандидатури президента Румунії Клауса Йоханніса все змінила.

За даними агентства Bloomberg, Рютте стикається з тиском з боку деяких східноєвропейських країн. Йому потрібно заручитися підтримкою своєї кандидатури з боку Угорщини, Румунії, Словаччини та Туреччини. Вони, зі свого боку, виступають за збільшення представництва регіону в керівництві альянсу.

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