Також держсекретар США обговорить підвищення ефективності НАТО.

Державний секретар США Марко Рубіо здійснить візит до Туреччини, який триватиме з 14 по 16 травня. Там він візьме участь у неофіційній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.

Під час цієї зустрічі будуть обговорюватися пріоритети безпеки Альянсу, серед яких збільшення оборонних інвестицій НАТО та закінчення російсько-української війни.

"Напередодні саміту НАТО в Гаазі в червні цього року держсекретар просуватиме порядок денний президента Трампа щодо забезпечення того, щоб наші члени Альянсу робили свій внесок у зміцнення і підвищення ефективності НАТО", - додали у заяві Держдепартаменту США.

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Мирні переговори щодо закінчення війни в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, раніше помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков уточнив умови для прямих переговорів з Україною в Стамбулі. За його словами, перемовини повинні проходити з урахуванням реальної ситуації і напрацювань діалогу 2022 року.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відреагував на ідею російського диктатора, який відкинув пропозицію про 30-денне перемир’я, висунуте Україною і союзниками, однак захотів прямих переговорів у Стамбулі 15 травня.

"Спочатку має замовкнути зброя, а потім можна буде розпочати переговори. Ми очікуємо, що Москва тепер погодиться на припинення вогню, яке зробить можливими реальні переговори", - зауважив політик.

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