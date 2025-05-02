Він закликає Берлін змінити курс.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо розкритикував визнання ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) екстремістською.

У п'ятницю він написав у мікроблозі X, що Німеччина має змінити свій курс, оскільки це є не демократією, а "замаскованою тиранією". За його словами, цим рішенням Німеччина надала своєму шпигунському агентству нові повноваження для стеження за опозицією:

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"По-справжньому екстремістською є не популярна "AfD", яка посіла друге місце на нещодавніх виборах, а смертоносна імміграційна політика істеблішменту з відкритими кордонами, проти якої виступає "AfD". Німеччина повинна змінити курс".

Тим часом очільник Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що новий уряд, у якому він стане віце-канцлером, має розглянути можливість заборони AfD.

"AfD" є атакою на Німеччину. Вони хочуть іншої країни, вони хочуть знищити нашу демократію. І ми повинні ставитися до цього дуже серйозно", - цитує його Bild.

AfD визнали екстремістською

Як відомо, сьогодні Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини офіційно визнало партію "Альтернатива для Німеччини" правоекстремістською організацією, що загрожує демократичному ладу країни.

Це рішення дозволяє німецьким спецслужбам розширити спостереження за партією, включаючи використання інформаторів, прослуховування та моніторинг фінансової діяльності.

Партію звинувачують в просуванні етнічно заснованого розуміння нації та спрямованої проти мігрантів, мусульман та інших меншин риторики.

Лідери AfD, Аліс Вайдель та Тіно Хрупалла, назвали це рішення політично мотивованим та заявили про намір оскаржити його в суді.

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