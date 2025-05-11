На думку канцлера Німеччини, припинення вогню має стати умовою для переговорів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що припинення вогню в Україні має стати умовою для переговорів між обома сторонами. Про це пише Spiegel.

Видання опублікувало реакцію німецького лідера на ідею російського диктатора, який відкинув пропозицію про 30-денне перемир’я, висунуте Україною і союзниками, зате захотів прямих переговорів у Стамбулі 15 травня.

"Спочатку має замовкнути зброя, а потім можна буде розпочати переговори. Ми очікуємо, що Москва тепер погодиться на припинення вогню, яке зробить можливими реальні переговори", - сказав Мерц.

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Він наголосив, що Україна погодилася на такі дії "без жодних умов". За словами канцлера, якщо російська сторона зараз сигналізує про готовність до переговорів - це "добрий знак", але "цього далеко не достатньо".

Пропозиція Путіна про переговори у Стамбулі: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, вночі 11 травня Путін виступив із заявами щодо війни проти України. Про пропозицію щодо припинення вогню на 30 днів, яку висунули Київ і союзники, він не згадав, проте звинуватив Україну у численних порушеннях "перемирʼя". Також він запропонував відновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Туреччині без попередніх умов. "Ті, хто справді хоче миру, не можуть цього не підтримати", – зманіпулював диктатор.

Зеленський відповів йому, наголосивши, що саме припинення вогню має бути першим кроком до початку перемовин між Росією і Україною. Він висловив сподівання, що Росія підтвердить припинення вогню – "повне, тривале й надійне", – починаючи від 12 травня, і запевнив, що тоді Україна готова зустрічатись.

Згодом речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Російська Федерація все ж спочатку вимагає перемовин з Україною про першопричини війни, а лише тоді будуть говорити про перемир’я. Вона сказала, що "на Банковій погано прочитали стенограму заяви Путіна", якщо так відреагували.

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