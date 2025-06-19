На цій посаді Єґер змінить Бруно Каля, який очолював службу з 2016 року.

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер очолить Федеральну розвідувальну службу країни (BND).

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel із посиланням на заяву заступника речникаа уряду ФРН Штеффена Майєра. За його словами, 60-річний посол змінить на цій посаді Бруно Каля. Останній очолював німецьку зовнішню розвідку, починаючи з 2016 року.

Зазначається, що Каль, стане представником Німеччини при Святому Престолі в Римі. 62-річний політик давно хотів переїхати до Ватикану.

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Мартін Єґер має довгий послужний список у дипломатії. Він представляв інтереси своєї країни в Кабулі (Афганістан), Багдаді (Ірак), а з 2023 року працював послом Німеччини в Києві. Також він встиг попрацювати керівником апарату міністра фінансів Вольфганга Шойбле (ХДС) та на інших посадах.

Хто замінить Єґера на посаді посла Німеччини в Україні, видання не уточнювало.

США змінюють посла в Росії

З приходом на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа вектор відносин між Вашингтоном і Москвою суттєво змінився. На тлі зближення з Кремлем США змінюють посла в Росії.

Кілька днів тому російські ЗМІ писали, що посол США в Росії Лінн Трейсі найближчим часом завершить свою місію. Коли саме це станеться – наразі не відомо.

Також не називалася імовірна кандидатура на цю посаду.

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