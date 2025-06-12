Також Україна розраховує на локалізацію виробництва цих систем.

Німеччина розробила план постачання систем протиповітряної оборони Iris-T в Україну, розрахований на трирічний період. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав у Києві на спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Президент розповів, що обговорював з німецьким міністром залучення інвестицій у виробництво зброї в Україні, а також спільне виробництво на території Німеччини.

"Коли ми говоримо про виробництво, ми говоримо про наші далекобійні можливості. Це наші дрони, українські технології ракет, і інші далекобійні можливості", - сказав Зеленський.

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Окрім того, глава держави зазначив, що у цьому зв'язку збільшується фінансування.

"Ми також вдячні за постачання систем ППО Iris-T. І ми розуміємо зараз план постачання. Я не буду говорити зараз про всі деталі, але план - на найближчі три роки. І це для нас у будь-якому випадку дуже важлива допомога. Це не значить, що стільки років буде війна. Ми хочемо, щоб війна закінчилась. Але все-одно Україну, нашу землю і спокій наших людей треба захищати якісними системами ППО", - наголосив Зеленський.

Він висловив подяку Німеччині за те, що зараз є розуміння шляхів реалізації цього проєкту на найближчі три роки.

Також Україна розраховує не лише на отримання додаткових систем Iris-T, але й на локалізацію їх виробництва, додав президент.

"Наші компанії братимуть участь у проєктах [виробництва] ППО і в Німечччині", - сказав Зеленський.

Співпраця України та Німеччини у виробництві систем ППО

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України підписало меморандум про взаєморозуміння із німецькою компанією Diehl Defence, яка виробляє зенітні ракетні комплекси ППО і ПРО IRIS-T.

Документ передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі, а також відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які посилять українську ППО.

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