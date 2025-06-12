США змінюють посла в Росії на тлі зближення з Кремлем

Пані посол Трейсі невдовзі завершить свою дипломатичну місію в Москві.

Сполучені Штати Америки змінюють посла в Росії на тлі новин про перезавантаження двосторонніх відносин.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву дипломатичного представництва, пані посол США в Росії Лінн Трейсі найближчим часом завершить свою місію.

Нагадаємо, що Лінн Трейсі прийняла присягу як посол в Російській Федерації 9 січня 2023 року.

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Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Росія також змінила посла в США. Новий посол РФ Олександр Дарчієв пообіцяв докласти зусиль для повного відновлення відносин з Вашингтоном. Про це він заявив під час офіційного вручення своїх вірчих грамот президента Дональду Трампу.

За його словами, Трамп знайшов час прийняти його перед Днем Росії, який відзначається через проголошення суверенітету РФ у 1990 році.

Дарчієв вже двічі працював дипломатом у США, а з 2014 по 2021 роки обіймав посаду посла в Канаді. Як і інші високопоставлені російські дипломати, він в останні роки публічно висловлював різку критику на адресу США та Заходу.

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