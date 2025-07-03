У другому кварталі цього року компанія американського міліардера Ілона Маска продала всього 384 122 авто.

Компанія Tesla повідомила про чергове падіння продажів своїх автомобілів. Про це повідомляє Reuters.

У другому кварталі компанія Ілона Маска продала 384 122 авто. Це на 13,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Також нагадаємо, що у першому кварталі цього року обсяги реалізації Tesla знизились на 13%, до 336 681 автомобілів.

Фахівці пояснюють падіння продажів політичними поглядами генерального директора Маска, які дехто вважає "‎націоналістичними"‎, а також "‎застарілим"‎ модельним рядом, який нібито відлякує покупців.

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Втім, ситуація далеко не така катастрофічна, як прогнозували деякі аналітики. Компанії Маска допомогло відновлення попиту на китайському ринку, де його оновлена Model Y отримала певну популярність.

Це сталося навіть попри жорстку конкуренцію з боку більш доступних китайських конкурентів, наприклад, автомобілів BYD.

Також варто сказати, що виробництво електромобілів Tesla у квітні-червні зменшилося всього лише на 0,1% – до 410 244 одиниць.

Новини авторинку – що цікавого

Нещодавно було названо найпопулярніші моделі з пробігом в Україні. Якщо казати про моделі авто, то найпопулярнішою виявилась Volkswagen Passat. Також до трійки потрапили Skoda Octavia та Volkswagen Golf.

Таким чином, перші місця посіли бюджетні моделі, однак до десятки лідерів потрапили і більш дорогі BMW 5-ї серії та Audi A6.

А ще раніше було визначено середній вік вживаних автомобілів в Україні.

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