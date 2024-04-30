Маск знову висловився про війну в Україні: 'Залишилося лише одне питання'

Він прокоментував загострення ситуації на фронті.

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що Москва не припинить війну проти України, поки не окупує всі території, які спробувала анексувати.

Так він прокоментував заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про загострення ситуації на лінії фронту. За словами засновника компанії SpaceX, "під питанням" залишається тільки захоплення Одеси.

"Чи візьме Росія в остаточному підсумку Одесу - єдине питання, що залишилося, на мій погляд. Росія, напевно, не заспокоїться, поки не візьме всі області, включені в російську конституцію (Донецьку, Херсонську, Луганську та Запорізьку). Це їхня заявлена політика", - написав він у мікроблозі X (раніше - Twitter). Відео дня

Що Маск говорить про війну: останні новини

Як відомо, очільник компанії Tesla на початку повномасштабної війни підтримав Україну, проте незабаром змінив риторику.

Він не виключає, що це протистояння може призвести до ядерної війни і виступає за переговори з Москвою. Він пропонував Україні погодитися на референдуми в окупованих областях, "віддати" Крим Росії та погодитися на статус нейтральної держави.

Нещодавно він заявив, що не бачить стратегії виходу з війни. "Просто вічна війна, в якій діти гинуть в окопах від артилерії або перезарядних кулеметів і снайперів на мінних полях".

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