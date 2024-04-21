Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував схвалення Палатою представників Конгресу США законопроекту про виділення додаткової допомоги для України обсягом майже 61 млрд доларів. Він залишив у мережі X відповідь на допис бізнесмена Девіда Сакса, який не підтримує продовження надання допомоги Україні.
"Моя найбільша стурбованість полягає у відсутності стратегії виходу, просто вічна війна, у якій діти гинуть в окопах від артилерії або перезарядних кулеметів і снайперів на мінних полях", – наголосив Маск.
Допомога США для України
Як повідомляв УНІАН, 20 квітня у Палаті представників США (нижня палата Конгресу) 311 конгресменів підтримали схвалення законопроекту про підтримку України обсягом майже 61 млрд доларів.
Цей документ ще має розглянути Сенат (верхня палата Конгресу), а потім поставити підпис президент США Джо Байден, який схвально відгукнувся про голосування в Палаті представників. Сенат США розгляне законопроект у вівторок, 23 квітня 2024 року.