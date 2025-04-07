Варшава вважає, що Кремль не хоче припиняти війну.

У Польщі заявили, що російські обстріли України свідчать про те, що Москва прагне продовження війни, а не укладення миру.

Так Міністерство закорднних справ країни відреагувало на останній масований обстріл, який російська окупаційна армія здійснила 6 квітня. В опублікованому в мікроблозі X дописі зазначається, що Польща рішуче засуджує напади Російської Федерації на Україну:

"Росія має бути притягнута до відповідальності за смерті українців та руйнування цивільної інфраструктури. Останні дії Москви демонструють, що її метою є подальша війна, а не мир.

Обстріли України

Нагадаємо, після початку мирних переговорів, під час яких президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав до 30-денного припинення вогню на фронті, Росія лише посилила терор України.

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​У ніч на 6 квітня окупаційні війська РФ здійснили масовану комбіновану атаку на територію України, використовуючи ракети повітряного, наземного та морського базування, а також ударні безпілотники.

Сили протиповітряної оборони України знищили 6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крилатих ракет "Калібр", 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 40 ударних БпЛА типу "Shahed".

Внаслідок обстрілу у Києві загинула одна людина, ще троє отримали поранення.​ Також повідомлялося про руйнування в українських містах.

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