Інформації про загиблих чи постраждалих наразі не надходило.

У столиці Казапхстану Астані горить 26-поверховий житловий будинок. Про це повідомляє Tengrinews.kz і публікує відповідне відео.

Видання уточнює, що пожежа сталася у районі "Хан шатиру". На кадрах видно висотну будівлю, оповиту клубами густого чорного диму.

Як повідомили у МНС країни, спалах стався у будівлі за адресою Туран, 37/9. Підрозділи департаменту НС Астани виїхали на пожежу за підвищеним рангом виклику.

"Під час прибуття пожежників встановлено, що на 26-му поверсі житлового комплексу горить зовнішнє покриття квартири", - повідомили в МНС.

Інформації про загиблих чи постраждалих наразі не надходило.

Останні масштабні пожежі у світі

На початку травня на півдні Берліна сталася масштабна пожежа на металургійному заводі. За даними Bild, одна з іноземних розвідок поінформувала спецслужби ФРН, що пожежа була результатом російського саботажу. У зарубіжних розвідників є конкретні докази причетності Росії.

Також у травні сталася масштабна пожежа у таборі біженців в Рафаху (Палестинська автономія). Внаслідок пожежі загинули цивільні. За даними правоохоронців, інцидент був пов'язаний з детонацією складу зі зброєю ХАМАС, який був там розміщений.

Вас також можуть зацікавити новини: