Трамп взагалі відреагував на це питання байдужістю і припустив, що "таке трапляється, коли ти великий, могутній і маєш усі гроші".

Низка технологічних збоїв у світі останніми днями, які призвели до порушень у роботі сервісів, затримки авіарейсів, проблем з доступом до банків і пошкоджень засекреченого звʼязку, не повʼязані зі зловмисниками.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, пише The Guardian. "У нас нуль доказів чи підстав вважати, що будь-який із цих окремих випадків має відношення до зловмисників, кіберхакерів, злочинців, іншої держави чи будь-якого зловмисного суб'єкта", – заявив Рубіо.

При цьому, як зазначило видання президент США Дональд Трамп взагалі відповів на це питання з байдужістю. Він заявив, що "таке трапляється, коли ти великий, могутній і маєш усі гроші".

Відео дня

Журналісти нагадали, що серія технологічних збоїв розпочалася 12 листопада, коли з ладу вийшла електронна пошта Microsoft, що паралізувало роботу мільйонів працівників. У компанії заявили, що ця проблема сталася через "попереднє оновлення мережевої потужності". Вже наступного дня, в пʼятницю, по всій території США призупинили авіаційні рейси, що стало найбільшим "наземним стопом" з часів терактів 11 вересня. Федеральне управління цивільної авіації США заявило, що причиною цьому стало оновлення маршрутизатора.

У понеділок, 16 листопада, проблеми виникли у банків й мільйони користувачів не могли отримати доступи до своїх онлайн-рахунків. Тоді заявлялося, що причиною став "програмний збій" і що він "не пов'язаний з кібератакою".

Вже у вівторок була відключена внутрішня мережа, яку Агентство національної безпеки використовує для передачі засекреченої інформації. В агенстві заявили, що причиною цього є "планове технічне обслуговування".

Директор національної розвідки Джей Клейтон пояснив каскад таких збоїв з тим, що інциденти були спричинені оновленнями безпеки, які тривали довше, ніж планувалося. Також він заявив, що ці оновлення зіткнулися з несподіваними труднощами. Водночас він наголосив, що не бачить у цьому кібератаки, яка могла б вплинути на збої. Схожу тезу озвучили і демократи.

"Немає жодних ознак того, що ці інциденти є результатом кібератаки, іноземного втручання чи якихось скоординованих зусиль. Штучний інтелект дає змогу виявляти вразливості в величезній кількості систем із небаченою швидкістю, створюючи величезний тиск на компанії та урядові установи, щоб вони негайно, часто одночасно, виправляли ці вразливості, що створює колосальне навантаження на системи, які не були розраховані на такий темп змін. Докази поки що вказують на законні зусилля із захисту наших систем, а не на зловмисну діяльність" , – наголосив демократ Марк Ворнер, голова розвідувального комітету Сенату.

Що ще відомо про масові технологічні збої

Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, масований технологічний збій поширився і на компанію Apple. Проблеми виникали з авторизацією в Apple Account, доступом до iCloud та завантаженням застосунків через App Store. Також користувачі заявляли про перебої в роботі Apple Pay, Apple Support та активації пристроїв.

Вас також можуть зацікавити новини: