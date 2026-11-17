Користувачі скаржилися на проблеми з авторизацією в Apple Account, доступом до iCloud та завантаженням застосунків через App Store.

У вівторок, 17 листопада, користувачі Apple у різних країнах зіткнулися з масштабними перебоями в роботі сервісів компанії. Скарги стосувалися iCloud, App Store, Apple Pay та входу в облікові записи, повідомляє 9to5Mac з посиланням на повідомлення користувачів і дані сервісу Downdetector.

Видання розповіло, що користувачі скаржилися на проблеми з авторизацією в Apple Account, доступом до iCloud та завантаженням застосунків через App Store.

Деякі з них не могли повторно увійти в облікові записи після автоматичного виходу із системи.

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Окрім цього, була інформація про перебої в роботі Apple Pay, Apple Support та активації пристроїв.

MacRumors додало, що компанія Apple підтвердила проблеми з авторизацією в iCloud. Згодом на офіційній сторінці стану систем з’явилися повідомлення про неполадки в App Store, Apple Music та AppleCare on Device.

Проте в Apple не підтверджували проблеми з усіма сервісами, на які скаржилися користувачі. Причини перебоїв наразі не встановлені.

Нові iPhone від Apple

Раніше УНІАН повідомляв, що в 2027 році компанія Apple представить одразу шість пристроїв: iPhone 18, iPhone 18e, iPhone Air 2, ювілейні iPhone 20 Pro та iPhone 20 Pro Max, а також складаний iPhone Duo 2. За даними Esquire, ці релізи стануть частиною масштабної дорожньої карти компанії, яка налічує 26 нових гаджетів. Примітно, що в вересні цього року компанія випустила iPhone 18 Pro. Навесні 2027 року очікується презентація стандартних iPhone 18 та iPhone 18e.

Також ми писали, що Apple планує змінити систему фізичних кнопок в майбітніх iPhone 20 Pro. За даними інсайдерів, компанія відмовиться від окремої Action Button, об'єднавши її функції з клавішею Camera Control. Це дозволить зробити дизайн ювілейного iPhone більш лаконічним. Action Button вперше з’явилася в iPhone 15 Pro, замінивши перемикач беззвучного режиму. Camera Control дебютувала роком пізніше разом з iPhone 16.

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