Заходи спрямовано на підтримку клієнтів торговельно-сервісних підприємств у складний час.

Платіжна система Visa скасовує внутрішні транзакційні комісії та призупинить дію міжбанківської комісії для внутрішніх транзакцій в торговельних точках впродовж березня 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ми розділяємо зусилля уряду України щодо забезпечення стабільності та безпеки платіжної інфраструктури та використання цифрових платежів, і підтримуючи це, Visa скасує внутрішні транзакційні комісії та призупинить дію міжбанківської комісії для внутрішніх транзакцій в торговельних точках впродовж березня 2022 року", - йдеться в офіційній заяві компанії.

Окрім того, Visa тимчасово скасує внутрішні міжбанківські та еквайрингові транзакційні комісії на території України для платежів на благодійні цілі до 31 травня 2022 року.

"Ці заходи спрямовано на підтримку наших клієнтів торговельно-сервісних підприємств, а також на забезпечення функціонування електронних платежів у цей складний час", - кажуть у Visa.

Як повідомляв УНІАН, Visa заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським банкам.

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