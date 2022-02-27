Важливо заморозити не тільки рахунки політичного керівництва Росії та Білорусі.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав усі світові криптобиржи заморозити рахунки всіх громадян Росії та Білорусі.

Про це Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Звертаюся до всіх світових криптобірж з проханням заблокувати користувачів з Росії. Важливо заморозити не тільки рахунки політичного керівництва Росії та Білорусі, але і всіх громадян", - йдеться в повідомленні.

Visa і Masterсard:

Національний банк України звернувся до міжнародних платіжних систем Visa і Masterсard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карт, емітованих банками – резидентами Російської Федерації.

Вказується, що таке звернення обумовлене необхідністю вжиття заходів, пов'язаних з введенням правового режиму воєнного стану на території України на виконання Указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Крім того, лідери США, Франції, Німеччини, Італії, Британії, Канади та ЄС найближчими днями відключать певну кількість банків Російської Федерації від міжнародної банківської системи платежів SWIFT.