Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав усі світові криптобиржи заморозити рахунки всіх громадян Росії та Білорусі.
Про це Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Звертаюся до всіх світових криптобірж з проханням заблокувати користувачів з Росії. Важливо заморозити не тільки рахунки політичного керівництва Росії та Білорусі, але і всіх громадян", - йдеться в повідомленні.
Visa і Masterсard:
Національний банк України звернувся до міжнародних платіжних систем Visa і Masterсard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карт, емітованих банками – резидентами Російської Федерації.
Вказується, що таке звернення обумовлене необхідністю вжиття заходів, пов'язаних з введенням правового режиму воєнного стану на території України на виконання Указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні".
Крім того, лідери США, Франції, Німеччини, Італії, Британії, Канади та ЄС найближчими днями відключать певну кількість банків Російської Федерації від міжнародної банківської системи платежів SWIFT.