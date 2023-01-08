В країні наростатимуть партизанський та диверсійний рухи.

На території Росії наростає кількість саботажів, у майбутьному їх кількість буде збільшуватись.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону. Він озвучив офіційну статистику Міністерства внутрішніх справ РФ, згідно якої у прикордонних з Україною областях на 600% збільшилася кількість кримінальних правопорушень.

"Набагато більше і по всій території країни. Таким чином, ця кількість саботажу наростатиме. Усі будуть підривати, грабувати і мародерити. І ми з вами десь через місяці 3-4 обговорюватимемо кримінальну ситуацію апокаліптичного складу у РФ. Це буде чудесний час", - заявив він.

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Крім того, радник керівника Офісу президента впевнений, що у Російській Федерації наростатимуть внутрішні партизанський та диверсійний рухи.

"Дуже багато є конфліктів на території Росії. Там багато етнічних груп, які постійно мали суттєві обмеження. Наприклад, Башкирія, Ічкерія, Інгушетія та Північна Осетія. І навіть Бурятія. Усі вони матимуть певні претензії, і це поступово наростає", - додав він.

Подоляк підкреслив, що поразки Росії в Україні десакралізували особу Путіна, його оточення та саму вертикаль влади.

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