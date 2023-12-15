Також відношення до орбана висловив член Європейського парламенту від Бельгії та колишній прем’єр-міністр країни Гі Верхофстадт.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо запропонував своєму угорському колезі Віктору Орбану "тримати рот закритим" після ухвалення рішення про відкриття переговорів з Україною про вступ до ЄС.

У вислові на адресу Орбана він сказав: "Якщо ти погодився з рішенням, яке 27 держав-членів узгодили, то не варто після казати, що маєш іншу думку", передає 24 Канал.

"Або якщо ти частина рішення, ти погоджуєшся з ним, або після всього ти просто маєш тримати рот закритим...", - висловив думку бельгійський прем'єр.

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При цьому він зауважив, що таких порад йому не слід було б давати Орбану публічно.

Також відношення до орбана висловив член Європейського парламенту від Бельгії та її колишній прем’єр-міністр Гі Верхофстадт, який вважає, що угорський прем’єр віддав перевагу Росії, а не свободі. "Орбан покинув кімнату, коли європейська мрія України була підтримана лідерами ЄС... Хоча він завжди більш ніж радий бути в одній кімнаті з Путіним", – зазначив він.

Казус з Орбаном на голосуванні щодо України

Під час голосування за рішення про початок переговорів щодо вступу України в ЄСВіктор Орбан покинув кімнату. Видання Politico розповіло, що це був один із політичних трюків німецького канцлера Олафа Шольца, який запропонував Орбану випити кави поза межами кімнати, де відбувалося голосування.

Після того, як політики провели діалог в кулуарах, Орбан покинув зал. Саме завдяки цьому ЄС зміг ухвалити історичне рішення після кількох днів невизначеності через прем'єр-міністра Угорщини.

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