Politico розкрило кумедний епізод між Шольцем та Орбаном.

Канцлер ФРН Олаф Шольц влаштував головному "опозиціонеру" щодо вступу України в ЄС Віктору Орбану незапланований "coffee break" у розпал дискусії щодо українського питання на саміті в Брюсселі.

Кумедний епізод стався після трьохгодинної дискусії, яка тривала між лідером ЄС 14 грудня, повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

"Якщо Орбан справді не готовий погодитися на початок переговорів з Києвом щодо розширення ЄС, йому варто було б ненадовго вийти з кімнати", - припускає хід думок Шольца ЗМІ.

Так, коли дискусія, здавалося б, зайшла в "глухий кут", Шольц раптово витягнув прем'єр-міністра Угорщини "на каву". Він зробив відповідну пропозицію за спільним круглим столом, перед усіма лідерами ЕС.

За підсумком, відповідний маневр політика дозволив ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз, акцентує ЗМІ. Після вимушеного "coffee break" з Шольцем, Орбан прийняв рішення взагалі залишити переговорний кабінет.

ЗМІ натякає, що німецький політик проявив дипломатичну хитрість: з одного боку ЄС у складі 26 країн-членів все ще міг схвалити шлях України до блоку без присутності одного з лідерів, а з іншого - Орбан все ще міг би сказати світу, що не голосував "за" Україну.

Як відомо, після історичного рішення щодо України Орбан уточнив у своїх соціальних мережах, що все ще виступає "проти".

ЄС ухвалив рішення щодо України "без Орбана"

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Орбан дійсно за "загадкових" причин пропустив фінальне голосування за рішення щодо початку переговорів про вступ України в ЄС. За своєї присутності, він міг би накласти на відповідне рішення "вето", як представник однієї з країн-членів блоку.

Кілька представників Євроради повідомляли, що Орбан свідомо пропустив зустріч. За підсумком, 26 країн підтримали рішення і одна країна утрималася.

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