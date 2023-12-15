Зокрема, якщо єдність Євросоюзу не вдасться дотримати, то ці кошти будуть виділені без досягнення консенсусу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що в Європейському Союзі зможуть затвердити виділення 50 мільярдів євро на задоволення нагальних потреб України, незалежно від того, якою буде позиція Угорщини.

Зокрема, в ефірі програми "Сніданок з 1+1" глава МЗС прокоментував рішення Угорщини заблокувати створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

"Це означає, що гроші все одно будуть. Не повинно бути жодних сумнівів. Фінансова і макрофінансова підтримка з боку Європейського Союзу продовжиться", - повідомив Кулеба.

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"Питання тільки в одному: чи це буде консенсусна програма, яку затвердять усі держави-члени Європейського Союзу, і Угорщина у тому числі буде туди вкладати свою частку; чи це буде програма, затверджена окремо без Угорщини", - підкреслив глава МЗС.

При цьому, міністр сказав, що єдність для ЄС - це ключова ціль, бо єдність - це джерело європейської сили. "Вони до останнього будуть намагатися запустити цю програму консенсусом. Але якщо все-таки Віктор Орбан упреться у це питання, то є 100% розуміння, як запустити цю програму без консенсусу", - наголосив Кулеба.

Він уточнив, що держави, які будуть готові вкладати кошти в Україну, створять коаліцію і будуть їх надавати Україні через механізми ЄС.

Міністр додав, що це не затягнеться умовно до літа наступного року. Нині триває дискусія про джерела наповнення цієї програми.

"Сама сума, принаймні на зараз, залишається незмінною", - додав Кулеба.

Позиція Угорщини щодо України

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу у Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 млрд євро від Європейського Союзу.

Водночас, президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Євросоюз має інструменти для гарантування надання допомоги Україні. Він впевнений, що Україна буде забезпечена у фінансуванні попри угорське вето.

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