Водночас не всі республіканці підтримують кандидатуру Майка Джонсона.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що "повністю" підтримує кандидатуру Майка Джонсона на посаду спікера Палати представників Конгресу, пише CNN.

Вже в п'ятницю, 3 січня, відбудеться голосування щодо обрання представника на цю посаду.

Водночас видання пише, що деякі консервативні члени Палати представників не будуть підтримувати Джонсона, зокрема Томас Массі, який заявив, що не голосуватиме за нього. Водночас навіть схвалення Трампа не змінило його думку.

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Для того, щоб отримати перемогу, за Джонсона повинно проголосувати 218 представників Конгресу. Але деякі республіканці, до прикладу, Вікторія Спартц, ще не визначилися.

Своєю чергою Трамп закликав підтримати Джонсона та назвав його "працьовитим і релігійним чоловіком", який може ухвалювати правильні рішення.

"Майк має мою повну підтримку. Ми будемо продовжувати перемагати! MAGA!", - додав він у Truth Social.

Проте серед республіканців спостерігаються внутрішні дискусії, які нагадують боротьбу за посаду спікера Кевіна Маккарті у 2023 році. Водночас Джонсон намагається уникнути такого сценарію, але його позиції є вразливими через невелику більшість республіканців у Палаті представників та розбіжності в партії.

Дональд Трамп - останні новини

Як писав УНІАН, раніше Трамп пообіцяв знизити податки для жителів Канади, якщо країна стане 51-м штатом США. За його словами, податки їхніх громадян були б скорочені більш ніж на 60%, а їхній бізнес швидко подвоївся б.

Водночас видання Financial Times проаналізувало, як правління Трампа може трансформувати світ. Зокрема експерти назвали 5 сценаріїв розвитку подій у світі під час президентства новообраного лідера США.

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