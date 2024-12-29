Прессекретарка Трампа заявила, що такі заяви "пов'язані з місією протидії Росії та Китаю".

За останні кілька тижнів новообраний президент Дональд Трамп розмірковував про захоплення Гренландії, про повернення Панамського каналу під контроль Америки і пропонував зробити Канаду 51-м штатом. При цьому в команді Трампа заявили, що такі висловлювання - це частина більш глобального плану, передає The Washington Post.

"Світові лідери збираються за столом переговорів, тому що президент Трамп уже виконує свою обіцянку "Зробити Америку знову сильною". Коли він офіційно вступить на посаду, іноземні держави двічі подумають, перш ніж обкрадати нашу країну. Америку знову поважатимуть, і весь світ стане безпечнішим", - заявила прес-секретар перехідного періоду Трампа Анна Келлі.

Вона зазначила, що коментарі Трампа про Канаду, Мексику, Гренландію і Панаму пов'язані воєдино "всеосяжною місією протидії Росії та Китаю".

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При цьому, як зазначив один із чиновників, ці висловлювання - "не просто недбалість, у них є "зв'язкова нитка".

"Трамп знає, за які важелі тягнути і які існують огорожі, і він перебуває у становищі влади, щоб використовувати ці важелі", - зазначив чиновник.

Скандали через територіальні претензії Трампа

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп пропонував Канаді стати 51-м штатом Америки. Він також заявив, що знизив би податки для громадян Канади більш ніж на 60%, якби країна погодилася стати 51-м штатом.

Також Трамп відновив свої претензії на Гренландію - найбільший острів Землі, який є автономною частиною Королівства Данія.

Він також скаржився на те, що Панама бере з американських кораблів надто велику плату за прохід каналом. Часом він відверто ставив питання про можливе повернення каналу під контроль американців.

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