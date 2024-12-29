Реальність наступних чотирьох років, швидше за все, буде "дивною сумішшю" всіх представлених сценаріїв з кількома іншими непередбачуваними подіями, пише видання.

Вже 20 січня 2025 року відбудеться інавгурація новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Штати все ще залишаються наймогутнішою державою у світі, але РФ та Китай жадають змін.

Видання Financial Times проаналізувало, як може змінитися світовий порядок за час президентства Трампа, який, як каже Джон Ікенберрі з Прінстонського університету, "готовий оскаржити майже кожен елемент ліберального міжнародного порядку – торгівлю, альянси, міграцію, багатосторонність, солідарність між демократіями, права людини". Є пʼять імовірних сценаріїв розвитку подій.

Нова угода великих держав

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США укладають угоди з РФ і Китаєм, залишаючи їм сфери впливу, а самі зосереджуються на домінуванні у своєму регіоні. Трамп нав'язує Україні мирну угоду без гарантій безпеки. Санкції проти Росії послаблюються, а диктатора Володимира Путіна запрошують на вечерю до Дня подяки в Мар-а-Лаго.

Можлива угода з Китаєм передбачатиме послаблення американських технологічних обмежень і тарифів для Пекіна в обмін на китайські закупівлі американських товарів і пільгові угоди в Китаї для американських компаній, таких як Tesla. Трамп також продемонстрував би свою незацікавленість у боротьбі за захист Тайваню. Союзники США в Європі та Азії будуть змушені шукати способи забезпечити власну оборону в новій атмосфері нестабільності.

Випадкова війна

Торгові та політичні конфлікти послаблюють Захід. Китай, РФ або Північна Корея – або інша комбінація цих держав – вирішують скористатися хаосом і розв'язують війни, в які США втягуються за аналогією зі світовими війнами XX століття.

Анархія у світі без лідерів

Трампівська політика "Америка перш за все" щодо торгівлі, безпеки та міжнародних інституцій створює вакуум лідерства. Громадянські конфлікти в таких країнах, як Судан і М'янма, посилюються, потоки біженців на Захід зростають, а популістські сили зміцнюють свої позиції. Дедалі більше країн скочуються до "насильницької анархії".

Популістські партії, що зневажають ліберальну демократію, процвітають в атмосфері соціальної та економічної незахищеності.

Глобалізація без Америки

США залишають всесвітню торговельну організацію і вводять протекціоністські тарифи. ЄС ратифікує нову торговельну угоду з Латинською Америкою і підписує нові угоди з Індією та Китаєм. Європа також відкриває свій ринок для китайських електромобілів і зелених технологій в обмін на те, що китайці відкривають заводи по всьому ЄС і стримують російську агресію проти Європи.

Інтеграція глобального Півдня з китайською економікою поглиблюється, а країни БРІКС отримують нових членів і посилюють свій вплив. Використання долара як світової валюти зменшується.

America First досягає успіху

Віра Трампа в непереборність американської сили підтверджується. Інвестиції спрямовуються до США, збільшуючи лідерство Америки в технологіях та фінансах. Європейці та японці різко збільшують витрати на власну оборону, і цього достатньо для стримування російської та китайської агресії.

Американські тарифи різко знижують зростання Китаю, що призводить до кризи китайської системи. Іранський режим врешті-решт повалений комбінацією військового, економічного та внутрішнього тиску. Престиж Трампа злітає вгору як у США, так і за кордоном. Американські ліберали змушені мовчати, а деякі з ворогів Трампа опиняються у в'язниці. Фондовий ринок досягає нового максимуму.

"Реальність наступних чотирьох років, швидше за все, буде якоюсь дивною сумішшю всіх вищеописаних сценаріїв плюс кілька інших непередбачуваних подій. Як сказав італійський філософ Антоніо Грамші, який писав наприкінці 1920-х років: "Старе вмирає, а нове не може народитися; в цьому міжцарів'ї з'являються найрізноманітніші хворобливі симптоми"", – резюмує видання.

Трамп – майбутній президент США: які в нього плани

Після своєї інавгурацій обраний президент США Дональд Трамп планує доручити Міністерству юстиції повернути смертну кару для осіб, які вчинили насильницькі злочини. За його словами, таке рішення він ухвалив, аби "захистити американські сім’ї та дітей від насильницьких ґвалтівників, убивць і монстрів".

Крім того, республіканець висунув претензії на Гренландію та Панамський канал. Стратег від Республіканської партії та коментатор CNN Ана Наварро сказала, що будь-яка спроба втілити в життя погрозу Трампа щодо Панамського каналу, швидше за все, потребуватиме військових дій.

Що стосується російсько-української війни, Трамп неодноразово обіцяв завершити її протягом 24 годин, проте зрештою визнав, що покласти край російській агресії буде складніше, ніж він припускав.

"Я хочу досягти угоди", – сказав тоді Трамп, додавши, що "єдиний спосіб досягти угоди – це не відмовлятися (від України – ред.)".

Генерал Кіт Келлог, який має обійняти в новій адміністрації посаду спецпредставника США з питань України, наголошував, що Дональд Трамп домагатиметься справедливого і стійкого миру в Україні.

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