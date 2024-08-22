Розкішна яхта потонула кілька днів тому, зниклими безвісти тоді оголосили шістьох осіб.

Британський мільйонер Майк Лінч і його 18-річна дочка Ханна загинули внаслідок аварії яхти Bayesian біля берегів Сицилії. Про це пише The Telegraph.

Фахівці вже третій день продовжують пошуки зниклих пасажирів яхти, що зазнала аварії 19 серпня. Судно лежить неушкодженим на правому борту на глибині 165 футів (50 метрів) під водою. Водолазам довелося пробити скло завтовшки 3 см, щоб отримати можливість оглянути затонулу яхту.

Усередині, за словами представників італійської влади, водолази виявили тіло Майка Лінча і його дочки, а також трьох інших пасажирів. Зазначається, що люди, присутні на яхті, зібралися, щоб відзначити виправдання технологічного магната у справі про шахрайство.

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Чотири тіла було піднято на берег. Директор агентства цивільного захисту Сицилії Сальво Кочіна повідомив, що рятувальники знайшли ще одне тіло, але поки не можуть його витягти. Одна людина, як і раніше, числиться зниклою безвісти. У коментарі The Telegraph він сказав, що "на його думку, містер Лінч і його дочка знайдені".

Відомо, що зниклими безвісти раніше також значилися голова ради директорів Morgan Stanley International Джонатан Блумер, його дружина Джуді Блумер, адвокат Clifford Chance Кріс Морвілло і його дружина Неда Морвілло.

Аварія яхти Майка Лінча

Кілька днів тому в Середземному морі затонула розкішна яхта. Британський технологічний підприємець Майк Лінч був одним із кількох людей, які вважалися зниклими безвісти.

Відомо, що яхта потрапила в сильну грозу і почала йти під воду. Загалом на борту судна перебувало 22 людини. Серед тих, кому вдалося врятуватися, була, зокрема, дружина Лінча Анджела Бакарес.

Кліматологи та шкіпери кажуть, що аварія яхти Лінча є останньою ознакою того, що Середземне море стає дедалі небезпечнішим для плавання. Зазначається, що глобальне потепління робить сильні та несподівані бурі частішими.

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