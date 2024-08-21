Кліматологи і моряки кажуть, що погода в Середземному морі стає непередбачуваною.

Затоплення розкішної яхти, пришвартованої біля берегів Сицилії, є останньою ознакою того, що Середземне море стає дедалі небезпечнішим для плавання. Про це заявляють кліматологи і шкіпери, пише Reuters.

Кліматологи кажуть, що глобальне потепління робить сильні та несподівані бурі частішими в морі.

Президент метеорологічного товариства Італії Лука Меркаллі заявив, що температура поверхні моря навколо Сицилії в дні, що передували корабельній аварії, становила близько 30 градусів за Цельсієм. Це майже на три градуси вище за норму.

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"Це створює величезне джерело енергії, яке сприяє виникненню цих штормів", - сказав він агентству Reuters.

Зміни в Середземному морі також помічають і досвідчені шкіпери, як-от Массімо Араму, який керує вітрильною школою Akua на узбережжі недалеко від Риму.

Наразі Араму ходить Грецією і каже, що йому не подобається плавати вздовж Тірренського узбережжя Італії, навколо Сицилії або іспанських Балеарських островів, тому що там "часто раптово виникають критичні ситуації".

Минулого тижня шторм, схожий на той, що потопив Bayesian, обрушився на Балеарський архіпелаг, що включає острови Ібіца і Майорка, унаслідок чого кілька яхт виявилися викинутими на берег.

Джуліано Галло, колишній шкіпер, який перетнув Атлантику і написав кілька книжок про вітрильний спорт, каже, що Середземномор'я стає дедалі більше схожим на Карибське море, де є райони, які багато човнів оминають стороною.

"Але в Середземному морі все менш передбачувано", - каже він.

Затоплення розкішної яхти біля берегів Сицилії - що відомо

Днями розкішна яхта Bayesian затонула біля берегів Сицилії.

Одна людина загинула, а шестеро досі вважаються зниклими безвісти. Серед них - британський технологічний підприємець Майк Лінч і його дочка.

Яхта Bayesian довжиною 56 метрів потрапила в сильний шторм і затонула за лічені хвилини.

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