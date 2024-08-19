Ймовірно, яхта належала самому мільйонеру.

Британський технологічний підприємець Майк Лінч є одним з кількох людей, які вважаються зниклими безвісти після того, як розкішна яхта затонула біля берегів Сицилії, пише The Wall Street Journal, посилаючись на італійську владу.

Італійська берегова охорона повідомила, що шість осіб досі вважаються зниклими безвісти, серед яких Лінч і ще троє громадян Великої Британії. Загалом на борту судна перебувало 22 людини під час того, як воно потрапило в сильну грозу в понеділок.

Людина, яка знайома із ситуацією, зазначила, що дружина Лінча Анджела Бакарес була серед тих, кому вдалося врятуватися.

Відео дня

Водночас капітан човна, який врятував людей, Карстен Борнер, розповів телеканалу RAI, що "яхта перекинулася на бік та затонула протягом декількох хвилин. Все сталося за дуже короткий час".

"Після того, як шторм закінчився, ми помітили, що яхта позаду нас зникла", - зауважив він.

У виданні наголосили, що яхта Bayesian, яка зареєстрована у Великій Британії, йшла поблизу північного узбережжя італійського острова біля столиці Палермо.

Людина, яка знайома з цим питанням, повідомила, що яхта, швидше за все, належала Лінчу.

"У 1990-х роках Лінч заснував компанію Autonomy, яка в 2011 році була куплена американською технологічною компанією Hewlett-Packard за 11 мільярдів доларів. У 2018 році уряд США звинуватив Лінча в шахрайстві після того, як Hewlett-Packard списала 8,8 мільярда доларів, пов'язаних з цією угодою, і заявила, що її обдурили, змусивши переплатити через те, що, за її словами, було навмисно завищеною фінансовою звітністю", - розповіли у WSJ.

Загибель людей - інші інциденти

Як писав УНІАН, у Росії, впавши з яхти, загинув топменеджер Московської біржі Георгій Чибісов. Його рідні розповіли, що він поїхав гуляти на катері, після чого написав дружині, проте потім вже не виходив на зв'язок.

Пізніше стало відомо, що тіло Чибісова виявили в річці 28 липня. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху водного транспорт.

Також повідомлялось, що в Україні помер блогер-мільйонник Юрій Ворожко. Як стало відомо, чоловік потонув в басейні у Кропивницькому.

"Ми тільки позавчора розмовляли з Юрою, бо маємо дітей-сиріт, яким спільно допомагали, і домовились зустрітись на днях, щоб узгодити подальші дії. Юра справді був одним з найдобріших і безкорисних людей, яких я знав. Він мав стати батьком втретє...", - написав ведучий Слава Дьомін.

Вас також можуть зацікавити новини: