У Трампа наголошують, що угода буде вигідною обом сторонам.

Президент України має повернутися до обговорення угоди про американські інвестиції у видобуток українських копалин. Про це на прес-конференції заявив радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц.

"Міністр фінансів США особисто здійснив поїздку [до Києва], щоб запропонувати Україні, без перебільшення, історичну можливість – спільне інвестування Америки та України в її мінеральні ресурси, що сприяло б значному економічному зростанню", – заявив він.

Волц наголосив, що з одного боку Україна має величезні природні ресурси, і співпраця зі США сприяла б її економічному розвитку, а з іншого боку "ми маємо обов’язок перед американськими платниками податків і повинні допомогти їм повернути сотні мільярдів доларів, уже витрачених на підтримку" України.

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Разом з тим радник президента США визнав, шо "важливим аспектом" цієї угоди є питання безпекових гарантій.

"Ми продовжимо переговори, і він (Зеленський) має повернутися до столу переговорів. Ми й надалі будемо обговорювати, у якому напрямку рухається ця угода. Політика відкритої підтримки, яку ми бачили за адміністрації Байдена, завершилася, і, схоже, багатьом важко з цим змиритися", – заявив Волц.

Скандал навколо угоди про українські ресурси

Як писав УНІАН, минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент приїздив до Києва і привіз американський варіант угоди про доступ США до викопних ресурсів України. Однак президент Володимир Зеленський угоду не підписав ані в присутності Бессента, ані наступного дня на безпековому форумі в Мюнхені.

За даними Financial Times, причиною відмови було те, що США ультимативно вимагали від України передати права на половину усіх викопних ресурсів України, не пропонуючи жодних гарантій безпеки у відповідь. Тож Київ хоче домовитися про кращу угоду.

Сьогодні президент Зеленський підтвердив, що Україна не відмовляється від угоди як такої, але хоче, аби вона була корисною.

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