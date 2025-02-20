Україна запропонувала США найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату, заявив Зеленський.

Україна готова до "сильної, дійсно корисної" угоди зі США щодо "інвестицій і безпеки". Про це повідомив у Телеграм президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі зі спецпредставником США з питань Росії та України Кітом Келлогом.

"Хороша розмова, багато деталей. Вдячний Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу. Це важливо для нас і для всього вільного світу, щоб американська сила відчувалась. Детально обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх наших полонених, а також дієві гарантії безпеки", – сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна з самого початку повномасштабної війни прагне миру. Він наголосив, що разом з Вашингтоном Київ може й мусить зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною.

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"Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з Президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки. Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7. Успіх обʼєднує. Всім у світі потрібен успіх у відносинах зі Сполученими Штатами. Дякую генералу Келлогу за спільну роботу для досягнення важливих результатів", – додав Зеленський.

Візит Келлога до України: що відомо

Напередодні стало відомо, що Кіт Келлог прибув до Києва. За його словами, це був не перший його візит до України. Напередодні Зеленський запропонував Келлогу разом поїхати на фронт, аби він сам побачив, що там відбувається.

Раніше Келлог зустрівся з очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Після зустрічі голова ОП зазначив, що передав Келлогу інформацію про маніпуляції від Москви. Він також заявив, що Україна зацікавлена в стратегічному, довготривалому та всеохоплюючому партнерстві із США.

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