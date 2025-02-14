Офіційно українська сторона не коментувала цієї інформації.

Чиновники зі США, які зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським у Мюнхені, запропонували йому підписати документ про мінеральні ресурси України.

Згідно з ним у володіння США перейшла б половина майбутніх мінеральних ресурсів країни, але український лідер відповів на нього відмовою. Про це пише газета The Washington Post із посиланням на представників Конгресу.

"Кілька законодавців тут, у Мюнхені, розповіли мені, що делегація Конгресу США представила Зеленському аркуш паперу, який вони хотіли, щоб він підписав, і який надасть США права на 50% майбутніх мінеральних запасів України. Зеленський ввічливо відмовився його підписувати", - розповів журналіст видання Джош Рогін у соціальній мережі X.

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Джерела агентства Reuters водночас повідомили, що Зеленський під час зустрічі з групою американських сенаторів у Мюнхені висловив стурбованість щодо угоди, підготовленої США.

"[Зеленський] відчув, що його необґрунтовано просять підписати те, з чим він не мав можливості ознайомитися", - сказав один зі співрозмовників агентства.

Зазначається, що Україна зробить свою пропозицію, яка ґрунтуватиметься на українській Конституції. Офіційно українська сторона не коментувала цю інформацію.

Інтерес США щодо корисних копалин в Україні

Раніше Дональд Трамп заявляв, що хоче отримати $500 млрд прибутку від вкладень у видобуток корисних копалин в Україні і таким чином забезпечити підтримку Києва. При цьому він не обіцяв продовжувати військові поставки для ЗСУ.

Раніше Зеленський не підписав фінансову угоду, передану міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Він передав Трампу, що Україна отримала драфт угоди щодо корисних копалин і почала аналізувати пропозицію.

Пізніше Україна доопрацювала і передала США проєкт меморандуму про економічне партнерство між країнами. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в українській делегації.

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