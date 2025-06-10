Гаджизаде нагадав, що Азербайджан ніколи не нападав на інші держави.

Азербайджан здивований заявою помічника російського диктатора Володимира Мединського, в якій він назвав Карабаський регіон "спірною територією", говорячи про російсько-українську війну. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджизаде, пише Report.

"На жаль, помічник президента Росії порівнює російсько-українську війну із ситуацією, що мала місце в Карабасі. Таке порівняння недоречне, оскільки Азербайджан ніколи не порушував територіальну цілісність будь-якої держави і не вів агресивних воєн проти будь-якої країни", - сказав він.

За словами Гаджизаде, Мединський у своєму інтерв'ю каналу Russia Today спотворив факти щодо колишнього вірмено-азербайджанського конфлікту. Він підкреслив, що в Баку це викликає жаль і здивування.

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"Хочемо нагадати, що Карабах - споконвічна азербайджанська земля. Росія сама визнавала і визнає Карабах територією Азербайджану. Водночас викликає питання, що помічник президента країни, яка була співголовою Мінської групи, або не усвідомлює, або не хоче усвідомлювати позицію своєї держави з цього питання", - додав речник МЗС Азербайджану.

Мединський заговорив про удар "Ліщиком" по Україні

Раніше помічник російського диктатора Володимира Путіна, глава делегації Росії на переговорах з Україною Володимир Мединський заговорив про застосування ракети "Ліщина". За його словами, росіяни вимагають повторно вдарити по Україні цією ракетою, зокрема, по Львову і Києву.

Крім цього Мединський заявив, що Україна нібито причетна до "підриву" пасажирського поїзда в Брянській області.

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