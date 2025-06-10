Азербайджан здивований заявою помічника російського диктатора Володимира Мединського, в якій він назвав Карабаський регіон "спірною територією", говорячи про російсько-українську війну. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджизаде, пише Report.
"На жаль, помічник президента Росії порівнює російсько-українську війну із ситуацією, що мала місце в Карабасі. Таке порівняння недоречне, оскільки Азербайджан ніколи не порушував територіальну цілісність будь-якої держави і не вів агресивних воєн проти будь-якої країни", - сказав він.
За словами Гаджизаде, Мединський у своєму інтерв'ю каналу Russia Today спотворив факти щодо колишнього вірмено-азербайджанського конфлікту. Він підкреслив, що в Баку це викликає жаль і здивування.
"Хочемо нагадати, що Карабах - споконвічна азербайджанська земля. Росія сама визнавала і визнає Карабах територією Азербайджану. Водночас викликає питання, що помічник президента країни, яка була співголовою Мінської групи, або не усвідомлює, або не хоче усвідомлювати позицію своєї держави з цього питання", - додав речник МЗС Азербайджану.
Мединський заговорив про удар "Ліщиком" по Україні
Раніше помічник російського диктатора Володимира Путіна, глава делегації Росії на переговорах з Україною Володимир Мединський заговорив про застосування ракети "Ліщина". За його словами, росіяни вимагають повторно вдарити по Україні цією ракетою, зокрема, по Львову і Києву.
Крім цього Мединський заявив, що Україна нібито причетна до "підриву" пасажирського поїзда в Брянській області.