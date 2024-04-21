Йдеться про 2 тисячі вояків та десятки одиниць бронетехніки.

Цього тижня Росія почала виводити своїх "миротворців" з Карабаху, який тепер повністю контролюється Азербайджаном. Цей факт підтвердив спікер президента РФ Дмитро Пєсков.

Цього тижня російські ЗМІ почали показувати кадри із перекиданням техніки та особового складу російського контингенту з Карабаху в сусідній з азербайджаном Дагестан.

Як зазначає військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке, є "деякі побоювання", що цей контингент можуть направити на фронт в Україну. Оглядач зауважив, що загальна чисельність контингенту складала близько 2000 тисяч військовослужбовців. Але головне те, що на озброєнні російських "миротворців" стояли десятки нових БТР-82А, які будуть в нагоді саме на фронті, де у росіян спостерігається гострий дефіцит бронетехніки.

Деокупація Карабаху

На рубежі 1980-90-х років Карабах потрапив під фактичний контроль вірменських сил після того, як місцеві вірмени за підтримки Вірменії збройним шляхом скинули місцеву азербайджанську адміністрацію. В ході серії військових кампаній 1990-років Азербайджан так і не зміг поновити свій контроль над регіоном.

Ситуація кардинально змінилася у 2020 році, коли почалася нова серія збройного протистояння. Саме тоді Росія за згодою Вірменії та Азербайджану ввела в регіон своїх "миротворців". В наступні роки відбулися ще кілька епізодів збройного протистояння між Азербайджаном та вірменськими силами, внаслідок чого Азербайджан зміг деокупувати спочатку частину регіону, а у 2023 році Баку встановив повний контроль над Карабахом.

З 1 січня 2024 року самопроголошена республіка "Нагорний Карабах" припинила існування.

Втрата контролю над Карабахом призвела до різкого погіршення відносин між Вірменією та Росією, які формально є військовими союзниками. Зокрема Єреван призупинив свою участь у воєнному блоці ОДКБ, підконтрольному Москві.

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