За його словами, цього від керівництва Росії вимагають прості росіяни.

Помічник російського диктатора Володимира Путіна, голова делегації РФ на переговорах щодо завершення війни Володимир Мединський заговорив про застосування ракети "Орєшнік" для атаки по українській території.

"Наше населення, наші громадяни вимагають набагато жорсткіших дій від нас", – поскаржився він в інтервʼю на пропагандистському RT.

Після цього Мединський видав абсурдну історію про нібито "підрив" пасажирського потягу Україною.

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"Звісно, після цього громадяни вимагають: треба "Орєшніком" по Києву, по Львову, достатньо переговорів. І нам дуже важко у цьому плані", – додав помічник Путіна.

Варто зазначити, що аварія з поїздом дійсно була, сталася вона у Брянській області Росії. Проте тоді рухомий склад влетів у міст, що впав. Дійсно, росіяни заявляли, що переправу начебто було підірвано. Проте одне з російських медіа повідомило, що, за даними слідства, міст впав біля 22:20. Зазначалося, що уламки не встигли прибрати, і поїзд врізався у них на повній швидкості вже о 22:50 – за пів години після інциденту.

Ракета "Орєшнік": що про можливість удару кажуть експерти

Після успішною операції Служби безпеки України під назвою "Павутина", внаслідок якої було уражено десятки російських літаків, пропагандисти РФ почали закликати до удару по Україні із застосуванням ракети "Орєшнік".

В ійськовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан тоді сказав, що Росія навряд чи наважиться ще раз запустити таку ракету по Україні.

"Це ідіотизм використовувати міжконтинентальну балістичну ракету, аби бити під себе. Навряд "Орєшнік" ще будуть використовувати. Це зробили один раз, аби просто показати, не більше", – пояснив він.

Своєю чергою, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко звернув увагу, що росіяни більше не застосовували "Орєшнік" після удару по Дніпропетровщині у 2024 році. За його словами, це свідчить про те, що у ворога не вистачає таких ракет.

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