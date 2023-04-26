Друг Путіна мріє про "поділ" України і поширює фейки.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв стверджував, що Румунія та Угорщина "мріють вже не перший десяток років" про "тихий" поділ України. У МЗС Румунії назвали слова екс-президента Росії "слабенькою пропагандою".

Напередодні Медведєв у властивій для себе хамуватій манері заявив, що "тихий поділ" України "кращий, ніж її членство в НАТО", пригрозивши Заходу "світовою війною".

"Краще такий "тихий поділ", ніж Україна в НАТО або світова війна... Жадібність і злість, ненависть, амбіції часто сильніші за розум і здоровий глузд. Забрати собі західні регіони України Польща, так, скажімо прямо, і Угорщина з Румунією, мріють вже не перший десяток років", - цитує смітник ТАСС слова Медведєва.

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Понад те, в уяві російського політика керівники Польщі вже обговорюють з українською владою створення "конфедерації". Румунський міністр закордонних справ Богдан Ауреску, на відміну від багатьох колег і лідерів, вирішив все ж відреагувати на постійні фейки Медведєва.

За словами глави МЗС країни в Twitter, заяви росіянина про територіальні претензії Бухареста до Києва - "слабенька" пропаганда: "Так слабенько і неправильно! Румунія повністю підтримує територіальну цілісність України та її зусилля для перемоги в мерзенній агресивній війні проти неї з боку Росії!"

Що говорив Медведєв раніше - останні новини

Медведєв не відрізняється особливим розумом і кмітливістю в російському політикумі. Політик весь час розпалює скандали і кидає порожні погрози на адресу України і заходу.

Напередодні Медведєв погрожував втопити Британію в морській безодні, а в Берліні - провести парад.

Крім того, 25 квітня Медведєв "передрік" Америці розпад. За убогою логікою екс-президента РФ, Техас нібито має намір пред'явити Сполученим Штатам якісь сепаратистські претензії. Медведєв придумав, що влада Техасу вже готує підгрунтя до якогось "референдуму".

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