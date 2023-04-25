За убогою логікою екс-президента РФ, Техас нібито має намір відокремитися від Сполучених Штатів.

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав Ілона Маска реальним кандидатом на пост президента США. Раніше між російським політиком, що вижив з розуму, і американським мільярдером неодноразово траплялися публічні конфлікти в мережі, але останнім часом ставлення Маска до російської пропаганди в Twitter стало надмірно лояльним.

"Зараз дуже багато говорять про того ж самого Ілона Маска як нове обличчя нових Сполучених Штатів. В ході виборів президента США перемогу може здобути людина, яка має авторитет куди більший, ніж у того ж Трампа або Байдена - той же легендарний Ілон. Це теж був би цікавий розвиток подій", - цитує ТАСС Медведєва.

У тому ж виступі Медведєв "передрік" Америці розпад. За убогою логікою екс-президента Рф, Техас нібито має намір пред'явити Сполученим Штатам якісь сепаратистські претензії. Медведєв вигадав, що влада Техасу вже готує підгрунтя для якогось "референдуму".

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"Техас вже почав готується до проведення референдуму, в 2021 році республіканці в штаті Техас розробили закон про незалежність Техасу, і закон самого Техасу про референдум, юридичне обгрунтування теж придумали - порушення першої статті Конституції Техасу... Не знаю, як ви, але я буду вболівати за Техас", - живить надії Медведєв.

Не обійшлося і без традиційних залякувань застосуванням ядерної зброї в разі розпаду Росії, додавши, що "імперії не розпадаються без подальших воєн".

Маск і Медведєв - останні новини

10 квітня бізнесмен Ілон Маск відмовився видалити скандальний твіт Медведєва, в якому той написав, що Україна "нікому не потрібна", тому вона "зникне".

Водночас ще у жовтні 2022 року Ілон Маск потролив Медведєва у Twitter питанням "як справи в Бахмуті?", назвавши російського політика "досить непоганим тролем".

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