Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав Ілона Маска реальним кандидатом на пост президента США. Раніше між російським політиком, що вижив з розуму, і американським мільярдером неодноразово траплялися публічні конфлікти в мережі, але останнім часом ставлення Маска до російської пропаганди в Twitter стало надмірно лояльним.
"Зараз дуже багато говорять про того ж самого Ілона Маска як нове обличчя нових Сполучених Штатів. В ході виборів президента США перемогу може здобути людина, яка має авторитет куди більший, ніж у того ж Трампа або Байдена - той же легендарний Ілон. Це теж був би цікавий розвиток подій", - цитує ТАСС Медведєва.
У тому ж виступі Медведєв "передрік" Америці розпад. За убогою логікою екс-президента Рф, Техас нібито має намір пред'явити Сполученим Штатам якісь сепаратистські претензії. Медведєв вигадав, що влада Техасу вже готує підгрунтя для якогось "референдуму".
"Техас вже почав готується до проведення референдуму, в 2021 році республіканці в штаті Техас розробили закон про незалежність Техасу, і закон самого Техасу про референдум, юридичне обгрунтування теж придумали - порушення першої статті Конституції Техасу... Не знаю, як ви, але я буду вболівати за Техас", - живить надії Медведєв.
Не обійшлося і без традиційних залякувань застосуванням ядерної зброї в разі розпаду Росії, додавши, що "імперії не розпадаються без подальших воєн".
Маск і Медведєв - останні новини
10 квітня бізнесмен Ілон Маск відмовився видалити скандальний твіт Медведєва, в якому той написав, що Україна "нікому не потрібна", тому вона "зникне".
Водночас ще у жовтні 2022 року Ілон Маск потролив Медведєва у Twitter питанням "як справи в Бахмуті?", назвавши російського політика "досить непоганим тролем".