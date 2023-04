Медведєв істерить, що Німеччина не проти українських операцій в Росії.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив провести "парад" Росії в Берліні, реагуючи на слова глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який назвав операції України в Росії "абсолютно нормальними" у світлі російської агресії.

"Той німець, хто бажає нападу на Росію, повинен бути готовий до параду в Берліні", - цитують слова російського політика "РИА Новости".

Також Медведєв окремо згадав Велику Британію, пригрозивши втопити Лондон у "морській безодні". "Британія була, є і буде нашим вічним ворогом. У всякому разі доти, доки їхній нахабний і огидно сирий острів не піде в безодню морську від хвилі, створеної новітньою системою російської зброї. Let it be, як співали "Бітлз"...", - написав у Telegram колись колишній президентом РФ Медведєв.

Обстріли російської території - що відомо

У січні 2023 року заступник голови ГУР МО Вадим Скібіцький вперше опосередковано підтвердив, що Україна причетна до вибухів на російських аеродромах в Енгельсі та Рязані.

Останній яскравий випадок обстрілу російської території трапився у Бєлгородській народній республіці. Щоправда, з'ясувалось, що по центру міста влучила ракета самих же окупантів, які її і скинули.

У світлі останніх подій міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що вважає "абсолютно нормальними" певні операції ЗСУ на території Росії, націлені на припинення поставок озброєння і техніки угрупованням окупантів в Україні. "Доти, доки не будуть атаковані міста, цивільні особи, цивільні райони, вам доведеться з цим змиритися. Не із задоволенням, але це частина цього (українських операцій), наприклад, щоб перекрити шляхи постачання", - сказав міністр.

Медведєв неодноразово погрожував Україні та Заходу "ядерним Апокаліпсисом" у разі ударів по Росії та окупованому Криму. Але ці "застереження" мало хвилюють невідомих диверсантів. Наприклад, восени Севастопольську бухту атакували надводні безпілотники, пошкодивши не менш як три кораблі.

