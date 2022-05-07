140-метрова яхта обладнана вбиральнею із золотим туалетом та танцполом, який може трансформуватися у басейн.

В Італії заарештували гігантську яхту Scheherazade, яка може належати президенту РФ Путіну. 140-метрове судно пришвартовано у провінції Маріна-ді-Каррара. Мега-яхта коштує понад 700 мільйонів доларів.

Про арешт яхти повідомляє Міністерство економіки Італії.

Фахівці провели дослідження та виявили, що бенефіціарний власник яхти "Шехерезада" має значні економічні та ділові зв'язки з "елементами російського уряду" та іншими особами, які знаходяться під санкціями. Яхта стояла під прапором Кайманових островів у порту Марина-ді-Каррара, вона довгий час перебувала під увагою влади.

Відомо, що мега-яхта може належати Путіну. ЗМІ неодноразово повідомляли, що саме президент РФ може володіти гігантським судном. Також про це повідомляла і команда російського опозиціонера Олексія Навального.

Мега-яхта Scheherazade: що про неї відомо

Наприкінці березня 2022 року видання The Sun повідомляло, що яхта, яка може належати Путіну, обладнана СПА та сауною. У ній також є багато басейнів, театр, тренажерний зал, вертолітні майданчики та навіть величезний телевізор на усю стіну, встановлення якого коштувало 1 мільйон євро.

Окрім цього, на мега-яхті є танцпол, який трансформується у ще один басейн. Не обійшлося і без вбиральні з золотим туалетом.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Фіджі дозволили заарештувати суперяхту російського олігарха Керімова.

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