Сулейман Керімов потрапив під санкції США через війну в Україні.

Суд Фіджі дозволив США заарештувати суперяхту російського олігарха Сулеймана Керімова. Розкішне судно затримала поліція.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що судно Amadea прибуло на Фіджі минулого місяця з Мексики. Перехід через Тихий океан зайняв 18 днів.

Яхту затримала поліція Тихоокеанського острівної держави. При цьому капітана судна допитали, чому він прибув на Фіджі без митного оформлення.

Варто відзначити, що Керімов потрапив під санкції США у 2018 та 2014 роках у відповідь на російську агресію в Україні.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія напала на незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

У зв'язку з цим ЄС ввів санкції проти близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна і пропагандистів.

У зв'язку з цим у країнах Європи почали заарештовувати майно російських олігархів, в тому числі і яхти.

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