Джонсон і Макрон розділили стурбованість щодо наслідків вторгнення РФ в Україну.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном закликав не вести переговори на умовах Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Зокрема, Джонсон і Макрон єдині у засудженні смертельного безумства Путіна і домовились координувати більш тісніше довготермінову безпекову і економічну підтримку для України, а також заходи з ізоляції Росії.

"Прем'єр-міністр розповів останню інформацію про свій візит до Києва у минулому місяці і поділився переконанням, що Україна переможе за підтримки необхідного рівня оборонної військової допомоги. Він наполегливо закликав уникати будь-яких переговорів з росіянами на умовах, які б надали правдоподібності фальшивому наративу Кремля щодо вторгнення, але наголосив, що це рішення залежить від українського уряду", - йдеться у повідомленні.

Також Джонсон і Макрон розділили стурбованість щодо наслідків вторгнення в Україну для глобальної енергетики та цін на продовольство. Вони домовились працювати в рамках "Великої сімки", аби полегшити вплив всередині країн та для економік країн, що розвиваються.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня Джонсон анонсував передачу Україні протикорабельних ракет Brimstone, зенітних систем Stormer і 300 млн фунтів на іншу військову допомогу.