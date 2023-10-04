Коментар Байдена пролунав на тлі того, як республіканці шукають нового спікера Палати представників.

Безлад в рядах республіканців на Капітолійському пагорбі викликає занепокоєння у президента Джо Байдена, оскільки він намагається забезпечити нове фінансування для України, про що, за його словами, він скоро виступить з важливою промовою.

"Мене це турбує, але я знаю, що більшість членів Палати Представників і Сенату від обох партій заявили, що підтримують фінансування України", - сказав Байден на наступний день після того, як член Палати представників Кевін Маккарті був відсторонений від посади спікера Палати представників, пише CNN.

Коментар Байдена пролунав на тлі того, як республіканці шукають нового спікера Палати представників. Провідні претенденти на цей пост висловили різні позиції по Україні. Прокиївська група, яка оцінює республіканських законодавців за їх підтримку України, присвоїла оцінку "B" члену Палати представників Стіву Скалізу, який голосував за попередні пакети допомоги.

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Байден присвоїв члену Палати представників Джиму Джордану найнижчу оцінку, вказуючи на те, що він раніше голосував проти фінансування України. І Скаліз, і Джордан оголосили, що мають намір балотуватися на посаду спікера.

Байден заявив, що в інтересах американців продовжувати підтримувати Україну, і сказав, що виступить з промовою, в якій буде підкреслена ця точка зору. Білий дім не відразу надав більш детальну інформацію про заплановане звернення.

Допомога Україні від США - деталі

Оскільки майбутнє схваленої Конгресом допомоги Україні залишається під питанням, Байден заявив, що можуть бути альтернативні методи підтримки Києва.

"Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, який нам потрібен, і є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо профінансувати фінансування", - сказав він без пояснення причин.

Відставка спікера Палати представників США Кевіна МакКарті у вівторок може сигналізувати про зміни в настроях по допомозі Україні. При цьому, як пише Reuters, деякі з його можливих наступників рішуче виступають за допомогу Києву, але інші категорично проти.

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