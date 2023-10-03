Пропозицію звільнити Маккарті з займаної посади висунув представник Республіканської партії Метт Гетц.

Палата представників США проголосувала за звільнення Кевіна Маккарті з посади спікера. За відповідне рішення висловилися 216 чиновників.

Про це стало відомо під час голосування, яке транслювалося наживо. Голоси "проти" віддали 210 осіб.

Таким чином, республіканець Кевін Маккарті став першим в історії США спікером Палати представників, який був змушений піти з посади, пише The Guardian.

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Зазначимо, що пропозицію звільнити Маккарті з займаної посади висунув представник Республіканської партії Метт Гетц. Він був незадоволений тим фактом, що Маккарті пішов на компроміс із демократами і забезпечив ухвалення 45-денного бюджету, щоб уникнути шатдауну. Він також звинувачував Маккарті в тому, що той нібито погодив із Байденом "таємну угоду" щодо фінансування України.

Звільнення Маккарті: що треба знати

Кевін Маккарті – конгресмен з 2007 року. Він був обраний на посаду спікера Палати представників в січні. У наступні місяці законодавці розчарувалися підходом спікера до управління після того, як він уклав угоди з Байденом і демократами про підвищення ліміту державного боргу. Також свою роль відіграло питання фінансування уряду.

Тепер Палата повинна почати процес пошуку нового спікера. Наразі республіканці зберігають більшість із чотирьох партій у нижній палаті американського Конгресу.

Раніше координатор зі зв'язків з громадськістю Ради національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що незалежно від того, чи залишиться Маккарті на цій посаді, Конгрес схвалить нову допомогу Україні.

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