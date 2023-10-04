Наразі ще не було вказівок на те, хто може стати наступником Маккарті, але серед його можливих наступників є як прихильники допомоги Україні, так і категоричні противники.

Відставка спікера Палати представників США Кевіна Маккарті у вівторок може сигналізувати про зміни у настроях щодо допомоги Україні. При цьому, як пише Reuters, деякі з його можливих наступників рішуче виступають за допомогу Києву, але інші категорично проти.

Видання зазначає, що наразі не було вказівок на те, хто може стати наступником Маккарті, але наступний спікер може скасувати надання додаткової допомоги Україні до того, як пропозиція дійде до Палати представників.

Група "Республіканці за Україну" оцінила ймовірних кандидатів на посаду спікера за силою їхньої підтримки минулій допомозі Україні.

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Ці рейтинги від A до F, які означають підтримку чи протидію попереднім законопроектам, можуть вказувати на те, наскільки ймовірно, що кожен із них винесе допомогу Україні на голосування, якщо він стане спікером.

Республіканець Том Еммер отримав найвищу оцінку - "А". Стів Скаліз, який вже давно вважається кандидатом на посаду спікера після Маккарті, отримав на один пункт нижче, "В".

Метт Гаєц, який очолював кампанію зі повалення Маккарті, заявив, що підтримає Скалізе. Сам Гаєц, голова юридичного комітету Палати представників Джим Джордан та Байрон Дональдс – усі отримали "F".

Білий дім заявив у вівторок, що впевнений, що Сполучені Штати зрештою нададуть Україні більше допомоги незалежно від долі спікера Маккарті.

Маккарті, який отримав оцінку B-мінус, на початку цього тижня спростував звинувачення Гаєца в тому, що він уклав "таємну угоду" з Байденом, яка дозволяє Палаті представників проголосувати за допомогу Україні.

Відставка Маккарті - що відомо

3 жовтня палата представників США проголосувала за відставку Кевіна Маккарті з посади спікера. За відповідне рішення висловилися 216. Він став першим в історії США спікером Палати представників, який був змушений піти з посади чиновників.

Як зазначала Посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова, виділення нової допомоги Україні після відставки Маккарті може загальмуватися, оскільтки до обрання нового спікер робота може вестися тільки в комітетах.

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