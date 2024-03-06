За версією пропагандиста, до замаху причетні щонайменше двоє чоловіків.

Пропагандист Анатолій Шарій, який наразі мешкає в Іспанії, заявив, що на нього та дружину скоїли замах.

Як заявив Шарій у короткому відеозверненні з автомобіля, кілька хвилин тому двоє озброєних людей збройний скоїли напад на нього. Один з нападників нібито намагався розстріляти автівку пропагандиста.

"Тільки що мене та дружину намагалися вбити, намагалися обстріляти автомобіль. Автомат з глушником. Тип один, другий, очевидно, був на підхваті, оскільки стежили, коли ми виїжджали. Ось, зараз розбираємося. Я не знаю, що з цим робити. Про це, мабуть, повинна думати іспанська поліція, іспанські спецслужби", - заявив пропагандист.

Анатолій Шарій - у чому його підозрюють

Як повідомляв УНІАН, на початку 2021 року СБУ оголосила проросійському блогеру про підозру в держзраді та в порушенні рівноправності громадян. Повідомлялося, що Шарій шкодив нацбезпеці країни в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

У серпні 2021 року РНБО запровадила санкції проти подружжя Ольги та Анатолія Шарія і тещі блогера Алли Бондаренко.

У травні минулого року його затримали в Іспанії, однак вже наступного дня відпустили під підписку про невиїзд.

Влітку минулого року в Службі безпеки України і Офісі генерального прокурора повідомили, що викрито нові факти інформаційно-підривної діяльності Шарія, які він виконував за завдання російських спецслужб.

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