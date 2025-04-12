Політик заявив, що обіцянка членства України в ЄС, як і перспектива вступу до НАТО залишаються чинними.

Майбутній канцлер Німеччини, лідер ХДС Фрідріх Мерц виступає проти вступу України до НАТО та Європейського Союзу, поки триває її війна з Росією. Про це він сказав в інтерв’ю Handelsblat.

"Україна перебуває у стані війни. А країна, яка перебуває у стані війни, не може стати ні членом НАТО, ні членом Європейського Союзу. Це стосується саме поточного моменту", – наголосив політик.

Він запевнив, що обіцянка членства України в ЄС, як і перспектива вступу до НАТО залишаються чинними, утім, щоб цього досягти, спершу повинна припинитися війна. Також Мерц застеріг від недооцінки стійкості Росії .

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"Безжальне знищення людей завжди було частиною російської політики. Сподіватися, що війна закінчиться сама собою - через втому країни або повстання проти режиму - навряд чи доводиться", - наголосив лідер ХДС.

Він додав, що 6 травня почне роботу новий федеральний уряд, до складу якого увійдуть ХДС/ХСС і СДПН. У перші два місяці до літніх парламентських канікул планується посилення контролю кордонів, збільшення кількості депортацій, скасування закону про ланцюги постачання та скорочення бюрократії.

Політика Мерца щодо України: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Мерц ще до перемоги на виборах заявляв про готовність дати Україні ракети Taurus, але за згоди всіх європейських партнерів. "Моя особиста позиція, як і моєї парламентської групи, в тому, що ми повинні прагнути до поставок ракет, але тільки якщо ми домовимося з європейськими партнерами виробити спільну позицію і як координувати цю позицію", - наголошував німецький політик.

Наприкінці березня президент України Володимир Зеленський зізнався, що має намір просити у Мерца про поставку крилатих ракет Taurus. "Мені здається, що Мерц - рішуча людина. І якщо не присутність [миротворчого контингенту європейських] військ, я хотів би попросити у нього далекобійну зброю. Taurus", – сказав Зеленський низці європейських ЗМІ.

Нещодавно Німеччина виділила додаткові 3 мільярди євро на підтримку української оборони у поточному році. Цей пакет підтримки обговорювався в німецькому парламенті місяцями. Його реалізація стала частиною угоди між блоком ХДС/ХСС, СДПН і Зеленими в межах домовленостей про нову урядову коаліцію, що формується за підсумками лютневих виборів.

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