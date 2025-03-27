У найближчі дні або тижні в Німеччині має змінитися канцлер.

Найближчим часом новим канцлером Німеччини має стати прихильник України Фрідріх Мерц. Президент Володимир Зеленський має намір просити його про поставку крилатих ракет Taurus.

"Мені здається, що Мерц - рішуча людина. І якщо не присутність [миротворчого контингенту європейських] військ, я хотів би попросити у нього далекобійну зброю. Taurus", – сказав Зеленський в інтерв’ю низці європейських ЗМІ.

За словами українського президента, Мерц знає, що Київ прагне отримати німецькі ракети, бо "цей пакет нам допоможе".

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На уточнююче запитання, чи обговорюється можливість відправки німецьких військ в Україну в межах європейського миротворчого контингенту, Зеленський заявив, що Київ пішов би на це "із задоволенням, але поки такої розмови немає".

Німецькі крилаті ракети Taurus

Авіаційна крилата ракета Taurus є розробкою німецько-шведської оборонної компанії і є основним конкурентом для франкобританьскої Storm Shadow. Ракета запускається з літаків Eurofighter Typhoon, Tornado, F/A-18, Saab JAS 39 Gripen і може бити на відстань близько 500 км.

Як писав УНІАН, Олаф Шольц, який очолював німецький уряд увесь період повномасштабної війни в Україні, категорично відмовлявся надавати Києву ці ракети. Його не переконала навіть передача Україні аналогічних французьких і британських ракет.

Фрідріх Мерц, партія якого перемогла на лютневих виборах до німецького парламенту, обіцяв надати Україні ці ракети, але тільки за згоди інших європейських партнерів.

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