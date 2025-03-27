Найближчим часом новим канцлером Німеччини має стати прихильник України Фрідріх Мерц. Президент Володимир Зеленський має намір просити його про поставку крилатих ракет Taurus.
"Мені здається, що Мерц - рішуча людина. І якщо не присутність [миротворчого контингенту європейських] військ, я хотів би попросити у нього далекобійну зброю. Taurus", – сказав Зеленський в інтерв’ю низці європейських ЗМІ.
За словами українського президента, Мерц знає, що Київ прагне отримати німецькі ракети, бо "цей пакет нам допоможе".
На уточнююче запитання, чи обговорюється можливість відправки німецьких військ в Україну в межах європейського миротворчого контингенту, Зеленський заявив, що Київ пішов би на це "із задоволенням, але поки такої розмови немає".
Німецькі крилаті ракети Taurus
Авіаційна крилата ракета Taurus є розробкою німецько-шведської оборонної компанії і є основним конкурентом для франкобританьскої Storm Shadow. Ракета запускається з літаків Eurofighter Typhoon, Tornado, F/A-18, Saab JAS 39 Gripen і може бити на відстань близько 500 км.
Як писав УНІАН, Олаф Шольц, який очолював німецький уряд увесь період повномасштабної війни в Україні, категорично відмовлявся надавати Києву ці ракети. Його не переконала навіть передача Україні аналогічних французьких і британських ракет.
Фрідріх Мерц, партія якого перемогла на лютневих виборах до німецького парламенту, обіцяв надати Україні ці ракети, але тільки за згоди інших європейських партнерів.