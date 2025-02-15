Також кандидат на посаду канцлера вважає, що Україна не повинна відмовлятися від членства в НАТО до початку переговорів з РФ.

Кандидат на посаду канцлера Німеччини, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц вважає, що Німеччина повинна постачати Україні ракети Taurus, але за згоди всіх європейських партнерів. Також він заявив, що Україна не повинна відмовлятися від членства в НАТО до початку переговорів з РФ. Про це стало відомо під час Мюнхенської безпекової конференції.

За словами Мерца, було спільно вирішено, що Україна матиме перспективу членства в НАТО, і щоб це рішення змінити - теж необхідне спільне рішення.

"Я не погоджуюся з тими, хто каже, що членство України в НАТО буде неможливе, до початку перемовин з Росією. Ні, інакше. Є вже рішення. Ми вже прийняли рішення, і щоб змінювати таке рішення, я не думаю, щоб одна держава-член НАТО могла вирішувати, щоб змінити це рішення", - зазначив Мерц.

Відео дня

Він також заявив, що потрібно постачати Україні ракети Taurus, але за умови згоди всіх європейських партнерів.

"Моя особиста позиція, як і моєї парламентської групи, в тому, що ми повинні прагнути до поставок ракет, але тільки якщо ми домовимося з європейськими партнерами виробити спільну позицію і як координувати цю позицію. Але це буде рішення виконавчої влади, а не законодавчої", - наголосив кандидат у канцлери Німеччини.

Останні заяви щодо членства України в НАТО

Як повідомляв раніше УНІАН, очільник Пентагону Піт Гегсет нещодавно заявив, що вступ України до НАТО і повернення до кордонів 2014 року зараз не в планах. Водночас він зауважив, що його слова не означають, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу в майбутньому.

Тим часом республіканець Ліндсі Грем обіцяє Україні вступ до НАТО, якщо РФ нападе на неї ще раз після укладення миру. На думку американського політика, така погроза могла б стримати кремлівського правителя Володимира Путіна від нового вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський 15 лютого під час Мюнхенської конференції заявив, що не відмовиться від переговорів щодо членства України в НАТО. Також він дорікнув членам Альянсу в тому, що вони йдуть на поводу в російського диктатора Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: