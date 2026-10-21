Мерц різко висловився про 'капітуляцію' Заходу

Німецький канцлер нагадав, що Україна воює не тільки за власне виживання.

Капітуляція України у війні з Росією є неприйнятною для Європи, оскільки вона б означала капітуляцію усіх партнерів Києва. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, якого цитує DW.

"Ми надаємо підтримку Україні не для того, щоб затягувати цю війну. Але капітуляція - чи навіть беззастережна капітуляція України - виключена. Адже це означало б капітуляцію нас усіх", - сказав він, виступаючи на економічному форумі в Берліні.

Канцлер Німеччини звинуватив Росію у "фундаментальній атаці" на політичний порядок в Європі, встановлений після закінчення "холодної війни". Зокрема Мерца непокоять гібридні атаки Росії проти Європи.

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"Моє найбільше занепокоєння на даний момент - не наша економіка, не США чи Китай, а вплив Росії на наше суспільство", - заявив Мерц.

За словами Мерца, такі атаки відбуваються щодня, але серйозність цієї проблеми європейці досі недооцінюють.

США і РФ вимагають капітуляції України

Як писав УНІАН, голова зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що американські переговорники вже майже два роки намагаються підштовхнути Україну до капітуляції. Вона наголосила, що ЄС повинен і надалі підтримувати Україну та брати безпосередню участь у мирних переговорах, зокрема через свою роль у санкційній політиці щодо Росії.

Колишній боєць "Айдару" Євген Дикий висловив думку, що адміністрація Дональда Трампа фактично діє в інтересах Росії та чинитиме дедалі сильніший тиск на Україну щодо умов завершення війни. На його переконання, Києву слід продовжувати боротьбу, розраховуючи насамперед на власні сили та підтримку інших партнерів.

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