Путін як і раніше прагне до капітуляції України: в The Financial Times дали пояснення

Він прагнув послабити НАТО, яке, завдяки вступу Фінляндії, з того часу майже вдвічі збільшило протяжність свого російського кордону.

Відзначається, що вважаючи, що більшість українців прагнуть "повернення на батьківщину", він очікував перемоги протягом декількох днів.

"Немає необхідності детально зупинятися на тому, наскільки сильно Путін прорахувався, хоча родичі приблизно 350 000 загиблих росіян, мабуть, відчувають спокусу це зробити. Він також прагнув послабити НАТО, яке, завдяки вступу Фінляндії, з тих пір майже вдвічі збільшило протяжність свого російського кордону. Передумовою Путіна була надія, що Трамп різко змінить свою позицію щодо Джо Байдена і піднесе йому голову Зеленського на блюді", - йдеться в статті.

Видання пише, що Трамп не відчуває поваги до Зеленського, як це можна було побачити під час "огидної змови в Овальному кабінеті минулого року". Журналісти додали:

"Але він також, схоже, почав побоюватися, що Путін буде сприймати його як належне. Незважаючи на весь ентузіазм Віткоффа з приводу угод на 14 трильйонів доларів, які постійно пропонують його російські колеги (сума, що в шість разів перевищує розмір російської економіки), Путін як і раніше прагне до капітуляції України".

Вони впевнені, що Путін занадто занурився у війну, щоб погодитися на менше.

"Через свою впертість він ставить під загрозу удачу мати проросійського президента США. Деякі люди просто не можуть прийняти позитивну відповідь", - додали у виданні.

Коли закінчиться війна в Україні - думка Зеленського

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна має шанс завершити війну до осені - до проміжних виборів у США в листопаді цього року.

На питання про те, наскільки Україна близька до досягнення миру, він відповів, що є "вікно можливостей" між теперішнім моментом і проміжними виборами в США в листопаді.

