Каллас наголосила, що Європа має брати участь в переговорах і продовжувати підтримку України.

Американські переговорники вже півтора року намагаються підштовхнути Україну до капітуляції на умовах російського правителя Володимира Путіна, однак Україна не здалася завдяки підтримці Європи. Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час пленарних дебатів у Європейському парламенті у Страсбурзі.

"Хоча американські переговорники вже майже два роки, тепер уже півтора року, намагаються підштовхнути Україну до капітуляції, причина, чому Україна не капітулювала на умовах Путіна, полягає в тому, що Європа підтримувала Україну", - сказала вона.

За її словами,Європа повинна продовжувати підтримувати Україну і не має іншого вибору.

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Каллас нагадала, що в лютому 2026 року представила міністрам закордонних справ Євросоюзу " максималістський план" участі в мирних переговорах, а якщо Росія висуває вимоги, то вона повинна їх поставити на стіл , щоб в подальшому збалансувати позиції на переговорах.

Вона стверджує, що Росія зацікавлена, зокрема, у знятті санкцій, однак рішення з таких питань належать до компетенції Європи, тому вона повинна бути представлена за столом переговорів. Каллас наголосила:

"Але ми повинні дуже, дуже чітко заявити, що в нас також є вимоги до Росії. Ми не віддаємо ці речі безкоштовно, тому що йдеться не лише про те, щоб настав мир, а й про те, щоб цей мир був тривалим і справедливим".

США і РФ

Як повідомляв УНІАН, Том Ніколс, штатний автор в колонці для зазначив, що президент США Дональд Трамп остаточно перетворив Америку на союзника Російської Федерації.

Він пише, що президент США перестав приховувати пряму підтримку Кремля у війні проти України. І він це робить не з холодного розрахунку національних потреб США, а у власних інтересах - від відкритого захоплення російським диктатором і до прямої неприязні демократично обраного президента України.

Зазначає, що Трамп фактично використав свою можливість не вводити санкції проти РФ, названі на честь покійного сенатора Ліндсі Ґрема. Президент США пояснив це тим, що наразі це "відповідає інтересам США", однак не пояснив, яким саме. Це, та інші останні дії Трампа на підтримку Росії є настільки очевидними, що викликали рідкісний момент двопартійного обурення як від демократів, так і республіканців.

Він додає, що серед американської правої еліти мало хто підтримує ці кроки США, оскільки такі дії не мають нічого спільного з національною безпекою Вашингтону. Натомість союз США та Росії автор називає "брудною угодою", яка переслідує цілі американського президента.

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