Відтепер Берлін не буде коментувати цю тему.

Новий уряд Німеччини більше не обговорюватиме публічно можливість відправки Україні авіаційних крилатих ракет Taurus.

Як передає Euractiv, із такою заявою виступив речник Міністерства оборони країни. Він сказав, що німецький уряд мав не привертати надмірної уваги до теми далекобійних ракет, а їхнє постачання було значно переоцінене у публічній дискусії:

"Німеччина продовжить підтримувати Україну зброєю, в тому числі далекобійною, але не уточнюватиме, які саме системи озброєнь будуть поставлені і в який момент".

Речник канцлера Штефан Корнеліус також підтвердив журналістам, що цієї ж позиції дотримується Фрідріх Мерц.

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Передача Taurus Україні

Як відомо, ці ракети мають дальність понад 500 кілометрів і здатні вражати стратегічні цілі, такі як мости та командні пункти в глибокому тилу противника. Україна вважає, що це озброєння може суттєво посилити її обороноздатність.

Колишній канцлер Олаф Шольц був проти передачі Taurus Україні через страх "ескалації" з боку Москви. Росія постійно погрожувала країнами, які передавали далекобійну зброю, однак до справи ніколи не доходило.

Перед виборами Фрідріх Мерц заявляв про готовність передати ракети українському війську. Після того, як він прийшов до влади, німецький уряд оголосив про готовність розглянути це питання.

Новий канцлер підкреслив, що така допомога має бути узгоджена з європейськими партнерами, зважаючи на те, що Велика Британія, Франція та США вже надають Україні подібне озброєння.

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